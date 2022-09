In Onda, Carlo Calenda e la folle profezia: "Quando cade il governo Meloni"

11 settembre 2022 a

a

a

A Otto e Mezzo Carlo Calenda si avventura ancora una volta in una profezia (sballata) per il dopo-voto. Prima di riportare le sue parole, ricordiamo quelle di Giorgia Meloni che qualche giorno fa ha ribadito, rispondendo a Enrico Letta che "Fratelli d'Italia non governerà mai con il Pd". Posizione uguale a quella del segretario dem che ha escluso l'ipotesi di larghe intese. In effetti se il centrodestra dovesse trionfare con i numeri in cassaforte degli ultimi sondaggi, avrebbe la maggioranza assoluta per poter governare senza problemi.

Crosetto, la profezia sul dopo-voto: "Vi dico cosa arriverà a fare la Meloni"

Calenda però spera ancora di rientrare nei giochi con il suo Terzo Polo e così profetizza qualcosa che è solo nella sua testa: "Il governo di centrodestra durerà meno di 6 mesi, Berlusconi e Salvini piuttosto che tenere in piedi un Governo con Meloni voterebbero Marco Rizzo...".

Ecco cosa succede quando Letta apre bocca: trovato il disastro segreto del Pd

Parole al vento che non hanno alcuna aderenza nei fatti. Calenda teme il flop alle urne e così cerca di avvelenare i pozzi, di minare la compattezza del centrodestra per poter trovare uno spazio in quelle stanze del potere da cui è uscito e in cui difficilmente metterà di nuovo piede con il suo centrino.