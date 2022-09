Otto e Mezzo, la Gruber attacca la Meloni e la Moratti la sistema

15 settembre 2022 a

a

a

Letizia Moratti tra gli ospiti di Lilli Gruber nella puntata di giovedì 15 settembre di Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Milano, nonché vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, viene incalzata dalla conduttrice di La7. Prima si parte con i fondi russi, su cui la Moratti replica immediatamente: "Credo che le rivelazioni non provengono da scoop giornalistici, ma dal segretario di Stato americano. Sarebbe gravissimo se alcuni politici italiani fossero coinvolti, ma senza certezze credo non sia corretto esprimersi".

"Ecco cosa stanno facendo gli americani": Monti sgancia la bomba sul voto

Ma non finisce qui, perché la Gruber rincara la dose, questa volta su Giorgia Meloni: "Si fida di lei che si candida a governare l'Italia?". "Credo - dice senza esitare la Moratti - che chiunque voglia guidare il Paese debba essere fedele ai valori europeisti". Ecco allora che la conduttrice insiste: "La Meloni è pronta?".

"Quanto durano al governo": la profezia al veleno di Monti, cosa dice sulla Meloni

"È una persona leale, onesta e che studia", controbatte l'ospite mentre la Gruber prosegue con un'altra domanda: "Per lei la Meloni è europeista? Perché oggi lei e Fdi si sono smentiti: gli europarlamentari hanno votato contro il rapporto sull'Ungheria. Non credo sia molto rassicurante". Anche in questo però la Moratti tira dritto e interrompe una volta per tutte la discussione: "Credo che la lealtà sia anche il fare parte di un partito che ha sensibilità diverse, come in Europa".