Otto e Mezzo, Mario Monti rivela: "Ecco cosa stanno facendo gli americani"

Mario Monti commenta a Otto e Mezzo, nel salotto di Lilli Gruber, le notizie sul dossier Usa che dimostrerebbe i finanziamenti da parte della Russia a diversi partiti di Paesi europei. L'Italia a quanto pare non figurerebbe nella lista, ma il centrosinistra sta usando questi argomenti per attaccare e soprattutto infangare il centrodestra.

E così l'ex premier lancia il sasso e ritira la mano, attaccando tra le righe la destra: "Sarei sorpreso se nessuna parte di questi finanziamenti fosse andata a partiti italiani...". Poi fa una riflessione chiara: "Gli americani che tirano fuori questo dossier farebbero bene a chiarire la loro posizioni. Un dossier senza dettagli, una mossa del genere è comunque un'ingerenza sulla campagna elettorale".

E su questo punto è convenuto anche Massimo Cacciari, anche lui ospite, in collegamento di Otto e Mezzo: "Sena un quadro chiaro del dossier, questa è solo un'ingerenza sul voto italiano. Siamo però in una situazione di guerra e tutto ciò era prevedibile, anche gli Usa non vogliono la destra". Infine lo stesso Cacciari ha aggiunto: "Faranno di tutto per fermarli, ma di fatto con una vittoria larga del centrodestra gli americani tratteranno con la Meloni".