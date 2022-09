Otto e Mezzo, il sospetto di Giannini sull'America: "Fondi russi? Me lo aspetto"

15 settembre 2022 a

Si parla di fondi russi a Otto e Mezzo. In studio nella puntata di giovedì 15 settembre su La7 Massimo Giannini. È lui a dire a Lilli Gruber la sua sul dossier Usa che ha creato non poco clamore in Italia e non solo. "La chiarezza la deve fare la Russia di Putin- esordisce il giornalista e direttore de La Stampa -. Per quanto sia convinto che Putin sia un criminale e la Russia una dittatura, faccio fatica a immaginare che l'America se la possa cavare buttando lì un dossier".

Nei giorni scorsi il segretario di Stato Blinken aveva reso pubblico l'esistenza di un documento circa i finanziamenti del Cremlino a diversi partiti. Per questo Giannini afferma: "Mi aspetto che se c'è qualcosa di concreto venga fuori, se no sarebbe un'ingerenza al contrario".

Dello stesso parere Lucio Caracciolo. Per il direttore della rivista italiana di geopolitica Limes "non abbiamo nessun documento, ragioniamo per ipotesi. Non credo che Salvini o chi per lui sia stato pagato in rubli. All'America interessa che ci sia un governo stabile, sta tentando di creare un clima intorno al prossimo governo di centrodestra - perché questo sarà -, non vuole che facciano figuracce".