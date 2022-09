Carlo Calenda, amara ammissione: "Mi sono fatto tante canne"

17 settembre 2022 a

Si parla della cannabis con Carlo Calenda. Il leader di Azione mette le mani avanti, dicendosi favorevole "alla depenalizzazione, ma non alla legalizzazione". Per lui, infatti, "farsi le canne non è una cosa positiva e allegra, specie per i giovani". Da qui l'ammissione affidata alle colonne del Corriere della Sera: "Voglio poter dire a mio figlio che è una cosa sbagliata. Io in un periodo della mia vita mi sono fatto le canne, non è stato un periodo felice, non credo mi abbia aiutato quel periodo".

Una rivelazione già fatta ai microfoni de La Zanzara. Giorni prima l'europarlamentare era tornato sul tema dicendosi dubbioso: "Non penso che sia giusto che un quindicenne si faccia le canne. Lo dice uno che se ne è fatte tante. E si vedono anche i danni neurologici permanenti...". La soluzione? "La depenalizzi, fai una sanzione amministrativa, 100 euro di multa. Se metti la macchina in seconda fila, ad esempio, ti fanno la multa".

L'Italia secondo Calenda si trova davanti a un bivio: "Noi possiamo avere due approcci: o dire che fa bene farsi le canne oppure dire che siccome fa male ai ragazzi, quantomeno giovani, bisogna ci sia una prescrizione. Depenalizzarla mi va bene, mettiamo una sanzione amministrativa e via cosi".