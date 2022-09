Luigi Di Maio, rissa con Carlo Calenda: "Bibitaro? Vergognati"

13 settembre 2022 a

Scontro totale tra Carlo Calenda e Luigi Di Maio. Una rissa quasi d'altri tempi fatta di offesse e di risposte al vetriolo. E così ad aprile le danze è il leader di Azione che attacca il ministro degli Esteri definendolo "bibitaro". Va precisato che il ministro ha lavorato da giovane allo stadio San Paolo e spesso questa sua mansione torna negli attacchi degli avversari politici.

E questa volta Gigino ha deciso di rispondere per le rime con un messaggio di fuoco sui social: "Caro Calenda, anche un venditore di bibite merita rispetto. La cultura dell’odio e del disprezzo che tu alimenti è classista e discriminante. Chi nella vita è stato meno fortunato di te, e ha fatto lavori umili, non può essere denigrato e messo ai margini della società. Quelle persone vanno aiutate e valorizzate. Quelle persone per me sono eroi. Dovresti solo vergognarti".

Insomma lo scontro tra il titolare della Farnesina e l'ex ministro dello Sviluppo Economico prosegue senza esclusione di colpi. Una guerra tutta tra i disperati dei consensi. Gli ultimi sondaggi, prima del silenzio, davano il partitino di Di Maio sotto l'1 per cento e il Terzo Polo intorno al 5-6 per cento.