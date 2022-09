Corrado Formigli, la domanda che fa sbroccare Calenda: "E vi chiedete perché..."

12 settembre 2022 a

a

a

Toh che caso, Carlo Calenda passa all'attacco su Twitter. Ennesimo cinguettio per il leader di Azione, che denuncia una solta di complotto "populista" contro di lui. Complotto che sarebbe ordito da mass-media, giornalisti e informazione contro Azione e in difesa del Pd e della sinistra.

"Guardi, non si può nascondere". Paragone zittisce Concita De Gregorio, gelo in studio

Ne ha per tutti, Calenda: "Corrado Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, Concita De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere, il Corriere della Sera ospita dibattiti autogestiti da Letta e Meloni, Lucia Annunziata chiama coso un ex Presidente del Consiglio... almeno non chiediamoci perché il populismo dilaga", conclude Formigli.

"Sono destinati all'inesistenza": la bordata finale di Berlusconi, chi massacra con una frase

L'ultimo riferimento, per inciso, è a un fatto avvenuto nella giornata di ieri, domenica 11 settembre, che sta facendo molto discutere. Annunciando i suoi ospiti a Mezz'ora in più su Rai 3, ha fatto il nome di Carlo Calenda "e di... coso". Che sarebbe il suo alleato, Matteo Renzi, leader di Italia Viva. E insomma, secondo il twittarolo Calenda, una frase del genere sarebbe alla radice del dilagare del populismo. Convinto lui...