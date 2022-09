Non è l'Arena, Telese 'sbrana' Mariano Amici: "Questa è una supercazzola"

20 settembre 2022 a

a

a

Mariano Amici è tornato a Non è l'Arena. Il medico sospeso per le sue posizioni no vax si è reso protagonista di un acceso scontro con Luca Telese. Al centro, questa volta, la politica. "A noi non interessano le poltrone, puntiamo alla soluzione dei problemi". Il medico, a capo del movimento Amici per l'Italia, conferma di non essersi candidato: "Abbiamo detto che avremmo sostenuto chi avrebbe sottoscritto un manifesto, un codice etico e morale che riguarda i maggiori problemi".

"Non ci credo". Fabrizio Corona si accascia sulla sedia, cosa scopre in diretta | Video

Ecco allora la reazione del giornalista che, in studio con Massimo Giletti su La7, perde le staffe: "Questa è una supercazzola. Avete dato il cinque per cento al centrodestra". Ma Amici non ci sta: "Abbiamo sostenuto al ballottaggio il centrodestra perché aveva firmato il nostro manifesto, un impegno". Il riferimento è alle elezioni di Ardea, dove Amici per l’Italia si sono presentati da soli "per iniziare un cammino di organizzazione del movimento, ci siamo presentati allo scopo di essere portatori di idee, non potevamo sperare certo nella vittoria al Comune". "Lei ha firmato il programma di centrodestra", ribatte Telese mentre Amici conclude: "Noi abbiamo sempre detto che in queste elezioni sosteniamo, ma non puntiamo a poltrone ma a soluzioni di problemi, coloro che hanno sottoscritto il nostro manifesto che è un codice morale dei problemi d’Italia, abbiamo sostenuto il centrodestra perché ha firmato il nostro manifesto e il nostro programma elettorale".

"Una bestemmia". Massimo Giletti sbotta e scende in campo: gode Salvini | Video

Questa volta però Amici non scende in campo. Nessun partito lo convince abbastanza: "In Italia non c’è solo il problema sanità. O siamo in grado di sottoscrivere un codice etico e morale sui maggiori problemi, oppure non ha senso. Evidentemente on si vuole arrivare a un bene per la collettività ma si punta solo a fini personali", è una delle tante critiche rivolte ai partiti.