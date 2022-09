Lapo Elkann, "buco da 25 milioni": che teste fa saltare

21 settembre 2022 a

a

a

Lapo Elkann è finito nel mirino della Filcams Cgil per i 26 licenziamenti di Italia Independent, la società di occhiali da sole che appartiene proprio al rampollo di casa Agnelli. “Aveva dato prova di ‘capitalismo compassionevole’ - scrive Dagospia sul caso - dalla beneficenza agli aiuti in Ucraina, ma si ricorda di avere il portafogli a destra e licenzia 26 dipendenti della sua società di occhiali da sole”.

Ferrari, Lapo Elkann sbrana Binotto: un feroce "raptus" in pubblico | Guarda

Per la giornata di mercoledì 21 settembre è stato organizzato un presidio davanti alla sede dell’azienda, situata a Venaria, in provincia di Torino. “L’azienda oggi in procedura di concordato a causa di un buco da 25 milioni di euro - si legge nella nota diramata dalla Filcams Cgil - apre la procedura di licenziamento collettivo per 26 dipendenti senza far ricorso a nessun ammortizzatore sociale, con l'unica magra consolazione di erogare in tempi brevi il pagamento del trattamento di fine rapporto”.

"Fantozzi di provincia". Draghi lascia e Lapo Elkann se la prende con Berlusconi e Salvini: valanga di insulti

“Non si tiene conto che dietro al marchio di Italian Independent - prosegue il sindacato - ci sono 26 famiglie che vedono il proprio futuro crollare di fronte alla lettera di licenziamento, dopo anni di sacrificio impegno e dedizione purtroppo questo è l'amaro risultato”. La richiesta è di “un impegno ben più consistenti per le lavoratrici e lavoratori, e non il solo pagamento delle competenze dovute per legge”.