Corrado Formigli, odio gratuito contro Meloni: "Smentita dai fatti"

A poche ore dalla messa in onda di PiazzaPulita, Corrado Formigli si scaglia contro Giorgia Meloni. Ancora una volta il conduttore di La7 accusa la leader del partito più favorito alle elezioni: Fratelli d'Italia. Nulla di nuovo, per Formigli le critiche ai danni della Meloni non sono di certo una novità. E così, in attesa della puntata di giovedì 22 settembre, ecco che tuona: "In Italia, il percorso di affrancamento di Fratelli d’Italia, erede della destra postfascista, è cominciato", esordisce per poi lasciarsi andare a una sorta di lezione.

"Ma nel giudizio sulla storia del ventennio fascista e, soprattutto, sul piano dei diritti, fra le parole di Giorgia Meloni, più rassicuranti, e i toni inquietanti che arrivano dalla pancia e dalle periferie del suo partito, c’è ancora troppa distanza. Cambiare idea si può, caro professor Galli della Loggia. Ma assieme alle idee, forse, occorre anche cambiare dirigenti e candidati che al nuovo corso annunciato (a parole) non intendono proprio allinearsi".

Il commento di Formigli arriva sulle colonne di Elle, dove risponde a un editoriale del Corriere della Sera. Ernesto Galli della Loggia, a proposito della frequente accusa di incoerenza indirizzata ai nostri leader politici, rispondeva con un "esiste il diritto di cambiare idea". Sì, ma non per Formigli: "Sono d’accordo, anche perché solo i cretini non la cambiano mai - premette -. Ma in questa caotica e sguaiata campagna elettorale, preparata troppo in fretta, stiamo assistendo a correzioni di rotta affidate alle parole e smentite dai fatti". Nel mirino, in particolare, alcuni candidati presentati dalla numero uno di FdI.