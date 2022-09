PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli insulta Renzi: "Perché mi fa schifo"

23 settembre 2022 a

a

a

"Io sono l’ultima persona al mondo che en fa una questione di lotta di classe però...": Selvaggia Lucarelli, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, si è scagliata contro il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Vedere quelle risatine e quei toni sprezzanti ti fa venire voglia di lotta di classe - ha continuato la firma del quotidiano Domani -. Difendere in quel modo, con quel sarcasmo e quella spregiudicatezza, il privilegio dei pochi mi fa un po' schifo".

Plotone d'esecuzione schierato. Formigli, puntata-choc: contro la Meloni...

Il riferimento della Lucarelli è all'ultima polemica che riguarda il senatore e il presunto utilizzo del jet privato per spostarsi tra varie città, non solo all'estero ma anche in Italia. Accuse alle quali il leader di Iv aveva già risposto durante un’iniziativa elettorale allo stabilimento Piaggio di Pontedera: "La filosofia della lotta di classe prende molti rivoli. Ci accusano perché alcune forze politiche per spostarsi usano jet privati. L’intera aviazione di tutto il mondo contribuisce all’ aumento di Co2 per l’1.9%. I voli privati valgono una percentuale addirittura inferiore allo 0.1 delle emissioni".

Selvaggia Lucarelli a PiazzaPulita, il video

"Selvaggia Lucarelli diffamata", Mughini massacrato: quanto deve pagare

Selvaggia Lucarelli, poi, ha affrontato anche l'argomento "tassisti" nello studio di Formigli: "Sono una categoria di intoccabili. Appena qualcuno prova a mettere il naso nelle loro cose, a far notare tutta una serie di cose, immediatamente viene respinto con questa violenza verbale che mi auguro non si trasformerà mai in violenza fisica".