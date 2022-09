Zona Bianca, Fusani: "Meloni premier... ?", clamoroso schiaffo a Letta

24 settembre 2022 a

"Cosa penso di Giorgia Meloni". E' Claudia Fusani a regalare un metaforico "ceffone" politico a Enrico Letta e a tutti i profeti di sventura della sinistra che gridano al ritorno del fascismo in caso di vittoria della leader di Fratelli d'Italia alle elezioni di domenica 25 settembre.

La giornalista di Tiscali.it e Riformista non ha mai fatto mistero delle proprie simpatie politiche progressiste, con parole al miele per il Pd e Mario Draghi e dure reprimende a Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, però, si vuole subito sganciare dalla polemica che da settimane Letta porta avanti sulla Meloni. Di fatto, l'unica carta giocata in una propaganda che raramente è stata così povera di contenuti.

"Se finalmente una donna andrà a Palazzo Chigi personalmente come donna sarò molto contenta", spiega in collegamento con il talk di Rete 4, mentre l'altra ospite Elisabetta Gardini (esponente di FdI e candidata del centrodestra alla Camera nel collegio di Padova) scuote il capo in segno di sorpresa e assenso. "Non credo che essere una donna possa aiutare a governare meglio - prosegue nel suo ragionamento la Fusani - ma mi dispiace che una figura così forte ed empatica non sia nata nell'ambito del centrosinistra. Chiuso e a capo".