Andrea Crisanti smentito alla vigilia del voto: disastro-Pd, tegola su Letta

24 settembre 2022 a

a

a



C'è dell'epico, a prescindere dall'esito delle urne, nelle ultime ore di campagna elettorale di Andrea Crisanti, il tele-virologo candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa. Prima in un'intervista al Fatto ha preso le distanze dal suo segretario Letta sui presunti miracoli di Draghi («Il risultato del suo governo potrebbe essere la vittoria della Meloni»); poi, di / 4, Letta, ha criticato la strategia («per me e per altri del Pd è difficile da comprendere la mancata alleanza coi 5Stelle»); in seguito il prof ha annunciato l'imminente pubblicazione su Nature di uno studio in cui spara a zero sulla «ridotta sensibilità dei test antigenici», i tamponi rapidi (a cui ha fatto largo ricorso Zaia, scontato l'attacco politico) che secondo Crisanti in Veneto sarebbero stati incapaci di rilevare il Covid nel 30% dei casi e avrebbero favorito la diffusione delle varianti. Ma la ricerca porta la firma anche di due colleghi i quali denunciano che gran parte dei contenuti sono stati modificati a loro insaputa.

"Non ho mai avuto dubbi": il candidato Pd Crisanti getta la maschera. Ora si capisce tutto...



Infine, a supporto del candidato dem sono usciti i consiglieri veneti della sinistra che hanno ricordato «come la campagna per le Regionali 2020 sia stata fortemente influenzata dalla gestione-Zaia della pandemia», e quindi, par di capire, lo sfidante del Pd Arturo Lorenzoni, il meno votato della storia (15%), se non fosse stato per quei tamponi a tappeto un'occasione l'avrebbe avuta: sì, dai, forse.

"Ogni droga...": Matteo Bassetti, il durissimo attacco a Crisanti

Comunque: i colleghi che si dissociano dal lavoro sbandierato da Crisanti sono Annamaria Cattelan e Vito Cianci, primaria di Malattie infettive e primario del Pronto Soccorso, entrambi all'ospedale di Padova. Questa la nota: «È stato modificato il titolo, sono stati cambiati alcuni autori e introdotti nuovi esperti, è cambiata la metodologia di analisi del dato, c'è una netta implementazione delle analisi statistiche». E poi, altro che tamponi rapidi farlocchi, come sostiene Crisanti: «Resta il concetto del valore dei test molecolari e anche dei test antigenici, che grazie a una diagnosi tempestiva interrompono la trasmissione virale. Ricordiamo che la capacità di esame dei molecolari in Veneto può raggiungere al massimo 20mila esami al giorno, a fronte di oltre 100mila antigenici effettuati quotidianamente durante i picchi della pandemia. I tamponi rapidi hanno permesso l'identificazione di numerose positività (...). Si tratta di un elaborato diverso da quello precedente».