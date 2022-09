L'aria che tira, La Russa gela Merlino: "Bene, io... mi fai rispondere?"

27 settembre 2022 a

a

a

Ignazio La Russa non le manda a dire a Myrta Merlino. Ospite della puntata di martedì 27 settembre de L'Aria Che Tira, il co-fondatore di Fratelli d'Italia viene interpellato dalla conduttrice di La7: "Avrà un ruolo importante nel nuovo governo?". "Non lo so, giuro che non so nulla. Non ne abbiamo mai parlato, lo assicuro. Ho una certa età,...", replica il senatore che viene subito interrotto dalla giornalista. "Sa perché glielo chiedo?", interviene la Merlino che poi, mentre La Russa tenta di parlare, prosegue: "Perché abbiamo ospite Renato Schifani, ex presidente del Senato di centrodestra tra i 2008 e il 2013".

Giuseppe Conte? Ecco come lo accolgono a Palermo: ora si capisce tutto...

Ancora una volta La Russa tenta di dire la sua: "Certo, credo di aver avuto anche io...". Ma niente, la Merlino gli parla sopra: "Forse Schifani me lo dice lui chi diventa presidente del Senato". "Bene, io... - commenta La Russa, che non potendo completare il suo discorso sbuffa -. Intanto rispondo alla sua domanda". Ed è in quel momento che Schifani replica, prima di essere anche lui fermato dalla conduttrice: "No, scusami, faccio parlare La Russa se no litighiamo.

Così la pioggia può stravolgere il voto: bomba-Ghisleri, panico nei partiti

"No, sono tranquillo - la rassicura l'ospite - mi hai fatto la domanda e non mi fai dare la risposta? Ho una certa età, non ho ambizioni di vanità. Farò quello che servirà al partito, dal nulla al tutto". Poi la conclusione ironica della Merlino: "Sto diventato come Marzullo". E tutto è bene quel che finisce bene.