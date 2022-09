L'aria che tira, Ghisleri: "Così la pioggia può cambiare il voto"

23 settembre 2022 a

a

a

Domenica 25 settembre, giorno delle elezioni politiche, ci sarà il maltempo su tutta l'Italia e Alessandra Ghisleri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 23 settembre, spiega che "non è un problema, questo potrebbe essere un vantaggio. Chi aveva deciso di fare una gita fuori porta, magari andrà a votare". La pioggia, osserva la direttrice di Euromedia Research, "potrebbe favorire l'accesso al voto. Vedo che le persone hanno messo molta attenzione al voto".

Qui l'intervento di Alessandra Ghisleri a L'aria che tira

"A seconda dei partiti", aggiunge la sondaggista, "ci sono delle richieste interessanti. Tra gli elettori del Movimento 5 Stelle è riemersa la parola 'onestà', ve lo ricordate? Come nel 2018. Mentre in quelli di Fratelli d'Italia emerge la parola 'coerenza' e il 'cambiamento'. Nel Pd la "vicinanza ai cittadini". "Ed è molto bello", commenta la Ghisleri, "queste sono le indagini qualitative. Stiamo scoprendo che c'è un certo tipo di indecisione che sta muovendo bene". "Non possiamo dire i numeri", conclude la sondaggista, "ma queste cose si possono dire, c'è una volontà della gente di andare a votare perché quelli intorno a me ci vanno, di accodarsi al vincitore. O ancora ci sono scambi interni molto forti tra partiti vicini".