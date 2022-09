L'Aria Che Tira, Furio Colombo e il voto a sorpresa alla Meloni: "Cosa guadagna"

23 settembre 2022 a

a

a

Furio Colombo dà i numeri, quelle delle sue pagelle. A sondaggi proibiti, Myrta Merlino a L'Aria Che Tira chiede all'ex senatore un voto per tutti i leader. Tra i più apprezzati da Colombo, in collegamento con La7 nella puntata di venerdì 23 settembre, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Entrambi ottengono un bel "7". Eppure dall'ex senatore non arrivano complimenti per la leader di Fratelli d'Italia: "Tra Salvini e Meloni non so chi sia meno desiderabile". A differenza però della Meloni, Colombo affida al leader della Lega un bel 4: "A Salvini do un voto basso, perché ha ripetuto 4/5 volte le stesse parole senza mai spiegarle, come 'lavoro'". Anzi, l'ospite della Merlino definisce l'ex ministro "troppo sicuro di sé".

Sondaggi riservati, il Pd surclassato dal M5s e... Cosa svela il report

Più al miele le parole al segretario del Partito democratico. Nonostante la sua campagna elettorale sia stata un vero e proprio flop, Colombo lo difende: "Letta ha scelto il sussurro, con signorilità ma senza utilità". Meno alto il voto di Giuseppe Conte. Per lui il leader del Movimento 5 Stelle "ha combattuto con grande vitalità, ma senza darci nessuna Italia che potremo aspettarci da lui. In ogni caso gli do 6 solo per l'impegno".

L'ultima vergogna a Napoli, come provano a cacciare Giorgia Meloni

Brutte notizie per Luigi Di Maio. Su di lui Colombo vede nubi scurissime: "Non lo vedo bene, non vedo lo sguardo degli elettori su di lui". Ecco poi Carlo Calenda e Silvio Berlusconi. Al numero uno di Azione l'ex senatore concede un 5, mentre al leader di Forza Italia un "fuori concorso, non sarà oggetto di un mio particolare giudizio". Il motivo? "Ho passato tutta la vita a criticarlo - dice scatenando la risata in studio -, ora siamo invecchiati".