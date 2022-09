Maria Giovanna Maglie, malore durante la diretta da Porro

27 settembre 2022 a

a

a

Sebbene la Lega abbia ottenuto un risultato sotto le aspettative a livello di percentuale, Maria Giovanna Maglie non ha di certo abbandonato Matteo Salvini. Facile dare la colpa al segretario, punito da parte dell’elettorato per aver scelto di essere responsabile, sostenendo un governo difficile come quello di Mario Draghi. Ospite di Quarta Repubblica, la trasmissione di Rete4 condotta da Nicola Porro, la Maglie ha fatto un’analisi lucida del voto e del risultato della Lega.

Tra l’altro dopo la puntata ha risposto sui social a un follower che le aveva fatto i complimenti, svelando di aver avuto un piccolo problemino: “Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”. Tornando all’analisi del voto, la Maglie ha fatto il punto della situazione sul centrodestra: “La Meloni stravince ma non quanto ci aspettavamo, attenzione. Forza Italia tiene perché Berlusconi ha fatto una campagna spettacolare”.

In quanto alla Lega, “paga un prezzo altissimo al governo Draghi, al Covid, al vaccino obbligatorio. E io mi auguro, perché da domani intendo fare una battaglia su questo perché sono un elettore della Lega, che non lo facciano pagare a Matteo Salvini. Io non ho mai avuto dubbi che il Movimento 5 stelle avrebbe recuperato alla grande perché ha fatto cadere il governo Draghi. Sai qual é il grande equivoco e la grande bugia di questo periodo? È che Draghi fosse popolare. Non è mai stato vero”.