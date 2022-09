Quarta Repubblica, la stoccata della Maglie: "Meloni stravince, ma..."

26 settembre 2022 a

a

a

I dati sono ben lontani dall'essere definitivi, ma è già tempo di ragionamenti. Ragionamenti che posano su solide basi. Perché queste elezioni politiche danno già alcune certezze prima delle 2 del mattino: stravince Giorgia Meloni con FdI primo partito, Silvio Berlusconi tiene e Forza Italia supera le aspettative che derivavano dagli ultimi sondaggi, la Lega in calo.

"Per chi voto domani": Maria Giovanna Maglie si schiera, una bomba

Poi il flop del Pd di Enrico Letta, che potrebbe segnare il suo minimo storico. Quindi il M5s, dato per finito e che finito non è, affatto: merito a Giuseppe Conte, che ha azzeccato la campagna elettorale.

Un commento a questi risultati arriva da Maria Giovanna Maglie, la giornalista ospite in collegamento con Quarta Repubblica di Nicola Porro, su Rete 4. La Maglie, vicina al centrodestra, alla vigilia aveva rivelato il suo voto per Lega e Matteo Salvini. E sui primi risultati, spiega: "La Meloni stravince ma non quanto ci aspettavamo", perché negli ultimi giorni si ipotizzava FdI vicinissima al 30%. Dunque "Berlusconi che tiene perché ha fatto una campagna elettorale straordinaria". Infine un commento sui grillini: "Il M5s è stato ripagato dall'aver fatto cadere il governo Draghi". Insomma, per la Maglie più la spallata a Mario Draghi che la martellante campagna al sud su reddito di cittadinanza e salario minimo. E chissà che non abbia ragione...