Maria Giovanna Maglie umilia Parenzo: come lo zittisce sulla Meloni

27 settembre 2022 a

a

a

Maria Giovanna Maglie mette nel mirino David Parenzo. Scontro acceso su Twitter tra l'opinionista e il co-conduttore de La Zanzara. A far scattare la guerra tra i due è una frase di Parenzo che ha scatenato non poche polemiche. A quanto pare Parenzo non ha digerito bene la sconfitta del centrosinistra e la vittoria della Meloni. Parenzo infatti ha commentato così il risultato delle elezioni: "A Roma da ieri notte piove. Oggi ho visto alla stazione Termini la gente con la valigia che stava partendo, come in Russia. Questa la fotografia dell'Italia".

"Giorgia Meloni stravince, ma...": la stoccata e i dubbi di Maria Giovanna Maglie

Parole durissime che di fatto sono state accompagnate da alcuni hashtag tra cui anche quelli di #Meloni e #Mussolini.

"Per chi voto domani": Maria Giovanna Maglie si schiera, una bomba

La Maglie lo ha subito fulminato con una frase di ghiaccio su Twitter: "Meglio che al circo". Insomma lo scontro dopo il voto non si accenna a spegnersi. Ma i rosiconi dovranno farsene una ragione: gli italiani hanno votato e hanno scelto il centrodestra. È il gran gioco della democrazia.