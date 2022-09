Dritto e Rovescio, Cruciani asfalta la Michielin: "Si ridicolizza da sola"

30 settembre 2022 a

"Si ridicolizzano da soli parlando di resistenza": Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha commentato così le dure prese di posizione di diversi artisti e vip contro la vittoria di Giorgia Meloni. Tra chi ha lanciato l'allarme ci sono, per esempio, Francesca Michielin e Damiano dei Maneskin. "La resistenza è una cosa seria - ha continuato il conduttore de La Zanzara, in collegamento col talk -. Lo sa Amendola, lo sa Centinaio" Riferimento agli altri ospiti in studio.

Continuando con l'argomento, poi, ha lanciato una stoccata direttamente alla Michielin, ora impegnata nella conduzione della nuova edizione di XFactor: "La resistenza è una roba seria, dove va a fare resistenza la Michielin? A XFactor? Come la fa la resistenza? Sui tappeti delle sfilate? Dove fa la resistenza?". Rispondendo alle parole di Claudia Fusani in studio, Cruciani ha detto anche: "Ma quale regime...". Il riferimento del giornalista, comunque, è a un tweet che la cantante ha pubblicato il 26 settembre, il giorno dopo le elezioni, quando era ormai chiaro che a trionfare fosse stata Giorgia Meloni. L'artista in particolare aveva scritto: "Oggi inizia la resistenza, buongiorno a tutti".

Parlando della leader di Fratelli d'Italia, invece, Cruciani ha sentenziato: "Io credo che Giorgia Meloni non debba spiegazioni a nessuno per il suo passato. Sono cose di cui in Europa, a parte i giornalisti e qualche testata, non frega niente a nessuno. Frega quello che farà, le sue proposte economiche".