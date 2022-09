Stasera Italia, Sallusti su Meloni e Putin: "In tempi non sospetti..."

30 settembre 2022 a

a

a

"Quello che ha fatto oggi Vladimir Putin avvalora e consolida le posizioni che ha preso l'Europa": Alessandro Sallusti, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha commentato così la decisione dello zar di annettere le regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia. Quella del presidente russo, insomma, è una vera e propria minaccia all'Occidente. "Putin ha fatto e detto delle cose veramente da pazzi, è un pazzo, noi non possiamo assecondare un pazzo", ha proseguito il direttore di Libero.

"Ha tutto il diritto di farlo": la bomba di Roberto Castelli su Salvini | Video

Sallusti, poi, ha parlato anche di quello che potrebbe succedere tra il nostro Paese e la Russia dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni di domenica 25 settembre: "Per quanto riguarda cosa ne sarà dei rapporti tra l'Italia e Putin, la Meloni si è espressa in tempi non sospetti". Chiaro riferimento al fatto che la leader di Fratelli d'Italia ha già detto più volte di stare dalla parte dell'Occidente senza se e senza ma.

Su Matteo Salvini, invece, Sallusti ha detto: "È vero che ha avuto un rapporto particolare con Putin, come Berlusconi del resto, ma la sua posizione di oggi mi sembra abbastanza chiara. Quello che pone Salvini non è se stare con Putin o no, ma - visto che abbiamo deciso giustamente di stare dalla parte dell'Ucraina contro Putin - vogliamo aiutare i nostri cittadini e non far pagare a loro il conto di questa scelta?".