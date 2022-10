Fuori dal Coro, Cruciani smaschera Rula Jebreal: "Mesi fa..."

05 ottobre 2022 a

Le parole di Rula Jebreal fanno ancora discutere. La giornalista ha tirato in ballo, definendolo "criminale", il padre di Giorgia Meloni pur di attaccarla. Una scelta che non è piaciuta a Giuseppe Cruciani. Il conduttore de La Zanzara, ospite di Fuori dal Coro su Rete 4, vuole dare una lezione a tutti quei vip che gridano al fascismo. Sulle note di Bella Ciao, Cruciani attacca: "Questi signori che avete sentito - esordisce con sullo sfondo la foto della Jebreal - protestano per i diritti che nessuno vuole togliere. Nessuno vuole togliere il diritto al divorzio, a essere omosessuali, nessuno vuole togliere il diritto all'aborto. Nessuno, mettetevelo in testa".

E ancora, in piedi, Cruciani inveisce: "Eppure questi signori mesi fa stavano zitti, erano muti quando a centinaia migliaia di persone venivano tolti i diritti fondamentali". Il riferimento è alle restrizioni causa Covid: "Non si poteva andare al ristorante, non si poteva salire sui mezzi pubblici, non si poteva fare nulla se non ti eri inoculato". Poi la provocazione: "Non farmelo dire Mario, quello era il vero fascismo. Lo vorrei dire, ma non fatemelo dire: quello era il vero fascismo".

Sempre Cruciani qualche giorno fa aveva replicato a Francesca Michielin. Anche la cantante aveva invocato la Resistenza, dopo la vittoria della leader di Fratelli d'Italia. Ecco allora che il conduttore radiofonico l'aveva riportata alla realtà: "La resistenza è una roba seria, dove va a fare resistenza la Michielin? A XFactor? Come la fa la resistenza? Sui tappeti delle sfilate? Dove fa la resistenza?". E non a caso la Michielin era stata immortalata alla sfilata di Moschino. Bell'inizio per "resistere".