Otto e mezzo, Veltroni smaschera la sinistra: "Senza mai prendere voti"

"Sarebbe imbarazzante se non facesse opposizione forte": Walter Veltroni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato del momento di crisi del Pd dopo le elezioni. In particolare, ha spiegato che "l'opposizione non è una gogna, la sinistra per 11 anni ha governato questo Paese senza aver mai preso i voti, sia per senso di responsabilità sia per trasformazione del governo in un fine. Il governo dovrebbe essere un mezzo per cambiare le cose". Poi ha ribadito: "Stare all'opposizione non fa male".

"Quindi deve fare opposizione netta, chiara, dura e pura", è intervenuta la conduttrice del talk. "Deve farla con intelligenza - ha risposto il fondatore del partito - devono fare le scelte nell'interesse del Paese, devono fare opposizione non solo in Parlamento ma anche nel Paese. Il problema del Pd è se stesso, se crede in se stesso. Basti pensare che un quarto d'ora dopo il voto hanno cominciato a discutere se andare con Calenda o Conte...".

Veltroni, infine, ha parlato della vincitrice delle elezioni, Giorgia Meloni: "Dai suoi comportamenti dipenderà l'evoluzione della destra e anche del nostro Paese. Quello che è certo è che i prossimi mesi in Italia saranno durissimi e credo che nessuno abbia intenzione di spaccare ulteriormente il Paese, quindi io mi auguro che ci sia questo senso di responsabilità e che questo sia il primo passo verso qualcosa di sistemico".