Luigi Di Maio, lo sfogo della fidanzata: "Perché dite questo?"

06 ottobre 2022 a

a

a

Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri che con Impegno civico, alle ultime elezioni, è andato sotto l'uno per cento dei consensi, ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, un messaggio ambiguo: "Due secoli fa qualcuno con tanta fiducia negli esseri umani era convinto che fossimo in una fase di 'rischiaramento'. Cioè che l’uomo fosse in uscita dallo stato di minorità al quale colpevolmente si relega per pigrizia", ha affermato la Saba. Che ha continuato: "Oggi invece più che mai, l’uomo, più che affidarsi alla ragione, cerca il genio, la guida, il precetto, qualcuno che gli dica cosa credere e come comportarsi".

In questo senso lo sono, ha continuato la fidanzata di Di Maio, "lo showman, l’urlatore, l’influencer, il leader, il santone: tutti coloro che usano più o meno consapevoli precetti e slogan sufficienti a creare un seguito. I followers. L’importante in fondo è non pensare, non faticare, ma comprare pensieri già pronti. In giro (fate una prova!) è pieno di persone che dicono le stesse cose, incapaci di formulare ragionamenti, che ripetono cose che dicono altri". E ha concluso la Saba: "Provate a chiedere alla gente: perché dici questo? Cosa vuol dire quest’altro? Di cosa stai parlando?"