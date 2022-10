Dritto e Rovescio, Sallusti zittisce Appendino: "Assoluta falsità"

07 ottobre 2022 a

Un diluvio di balle, quelle piovute contro Giorgia Meloni nel corso della campagna elettorale. E questo diluvio, forse ancor più forte, continua da che FdI e il centrodestra hanno vinto le elezioni. Le menzogne contro la premier in pectore arrivano anche da Chiara Appendino, la grillina ex sindaca di Torino, ospite a Dritto e Rovescio, la quale sostiene che la Meloni di fatto vuole ridurre gli italiani in povertà. Il riferimento è al reddito di cittadinanza, lo sciagurato sussidio pentastellato che deve essere riformato per arginarne le storture.

A respingere le balle al mittente, altrettanto ospite in collegamento con la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4 (la puntata è quella di ieri, giovedì 6 ottobre), ci pensa Alessandro Sallusti, il direttore di Libero.

"Giorgia Meloni per tutta la campagna elettorale, poi alla fine si è stufata, ha detto due cose molto semplici. Primo: io non toccherò mai il reddito a chi non è in grado di lavorare, voglio riformarlo nella parte in cui non funziona. Quindi dire che lo vuole abolire e lasciare la metà degli italiani nella povertà assoluta è dire una falsità", conclude Alessandro Sallusti.