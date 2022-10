PiazzaPulita, Parenzo e la sceneggiata contro Meloni: "Oi, oi, oi..."

08 ottobre 2022 a

David Parenzo roso dall'invidia. Ospite di PiazzaPulita, il programma in onda giovedì 6 ottobre su La7, il giornalista mette in guardia Giorgia Meloni: "La pacchia è finita". Nello studio di Corrado Formigli, Parenzo ripercorre le emergenze e i problemi che la leader di Fratelli d'Italia si troverà ad affrontare: "Un conto è stare nelle piazze e parlare degli usurai europei, la sostituzione etnica, il blocco navale...". Ma il conduttore di In Onda non finisce di parlare che subito si sofferma su quest'ultima proposta: "Improvvisamente il blocco navale è sparito, spariti i migranti".

Insomma, Parenzo definisce quanto sta accadendo "curiosissimo" e arriva a scomodare pure Shakespeare che diceva: "L'assenza è presenza". Il motivo? "In realtà questo silenzio è una forma di presenza, anche se i punti interrogativi sono tanti". Il giornalista si domanda: "Se uno fa fede a quello che lei ha promesso in campagna elettorale, qualcuno a Bruxelles potrebbe dire 'oi, oi, oi'. Se invece quel programma dovesse essere tradito o clamorosamente cambiato, il suo elettorato dirà 'oi, oi'. oi'".

Parole che non trovano d'accordo Nunzia De Girolamo. L'ex deputata di Forza Italia, anche lei ospite di Formigli, trova nel "contegno" della leader di FdI una scelta ben ponderata. A suo avviso, infatti, la Meloni è "giustamente preoccupata". E menomale che lo è. Perché significa che è responsabile e soprattutto è cosciente del fatto che l'Italia è in una crisi sociale ed economica gigante". E a chi si stupisce del silenzio del nuovo governo, la De Girolamo ricorda che i tempi dei balconi, dei festeggiamenti e di chi umiliava l'avversario sono finiti.