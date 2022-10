PiazzaPulita, il retroscena di Formigli su Putin: "Contatti sottotraccia"

06 ottobre 2022 a

Ecco che come di consueto torna PiazzaPulita. Corrado Formigli apre la puntata di giovedì 6 ottobre con l'invasione l'ucraina e quanto si sta muovendo in Russia. "Parleremo della crisi energetica, con i paesi che cercano di risolvere questo dramma - esordisce -. Ma noi sappiamo che tutto passa dalla guerra ed è da qui che inizieremo. Chi conosce Mosca e le segrete stanze del potere ci dice che si respira un'aria di fine regime e che Putin vuole trattare una tregua". Questo secondo il conduttore di La7 il motivo per cui Putin ha accelerato sull'annessione delle quattro regioni ucraine: "Lo zar vuole tenere a bada i falchi che puntano a farlo fuori".

Allo stesso tempo però ci sarebbero dei "contatti sottotraccia tra gli Usa e Mosca". Il motivo sarebbe chiaro per Formigli: "Il Cremlino sa che questa guerra non è vinta". Attacco poi all'Europa: "Nessun leader invoca la pace. Solo Papa Francesco chiede di deporre le armi".

Durante l’Angelus infatti Papa Francesco è stato chiaro: "Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace".