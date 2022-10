PiazzaPulita, De Girolamo travolge Parenzo: "Da che parte stai?"

07 ottobre 2022 a

"Voi da che parte state?": Nunzia De Girolamo, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, si rivolge così a David Parenzo e agli altri ospiti presenti in studio. L'ex ministra si riferiva a un discorso ben preciso di Parenzo, secondo cui la Meloni che stiamo vedendo adesso, sobria e consapevole dei problemi da affrontare, sarebbe diversa da quella vista in campagna elettorale, quando era impegnata nei comizi in giro per il Paese.

Per la De Girolamo, si tratta di un discorso che non tiene conto delle gravi emergenze del momento, anche e soprattutto nel nostro Paese: "Io sto dalla parte dell'Italia. Credo che questa donna, che in campagna elettorale è stata dipinta come il peggio del peggio, ora sta avendo un contegno a cui forse non siamo abituati. Perché prima eravamo abituati a chi andava sui balconi, a chi festeggiava, a chi umiliava l'avversario, lo hanno fatto tutti, in tutti i partiti".

L'ex deputata ha spiegato che al momento la leader di Fratelli d'Italia sarebbe, a suo avviso, "giustamente preoccupata". Infine ha aggiunto: "E menomale che lo è. Perché significa che è responsabile e soprattutto è cosciente del fatto che l'Italia è in una crisi sociale ed economica gigante".