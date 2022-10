PiazzaPulita, Dario Fabbri: "La trattativa segreta tra Putin e Usa"

07 ottobre 2022 a

a

a

"Trattativa in corso tra Putin e gli americani?". Secondo Dario Fabbri è possibile, "c'è sicuramente una trattativa": lo ha spiegato lui stesso da Corrado Formigli a PiazzaPulita. "Un negoziato tra le parti c'è sempre, anche nelle fasi peggiori di una guerra. Gli apparati si incrociano, hanno il loro numero di telefono. Non è che russi e americani non si conoscono. Tra l'altro i russi, va detto, vogliono parlare solo con gli americani quando si tratta di questioni sia tattiche che strategiche riguardanti l'Ucraina".

"Armageddon nucleare, Putin non bluffa": per Biden è arrivato il momento

Il direttore della rivista Domino, poi, ha fatto riferimento al caso di Darya Dugina, la figlia dell'ideologo russo Alexander Dugin, rimasta uccisa in un attentato nella sua auto a Mosca lo scorso agosto. Nei giorni scorsi il New York Times, citando i servizi segreti americani, ha rivelato che dietro l'omicidio ci sarebbe proprio il governo di Kiev. A tal proposito Fabbri ha spiegato: "Ciò che esce sui quotidiani americani - quando la fonte è l'intelligence - ha sempre un messaggio, sempre un destinatario. In questo caso è evidente che il messaggio è agli ucraini. E non credo che gli americani non sapessero cosa stessero facendo gli ucraini nei confronti di Dugina. È possibile che non fossero d'accordo".

Dario Fabbri a PiazzaPulita, il video

"Blitz dietro le linee ad altissimo rischio": sta accadendo qualcosa di sconvolgente

"Mi pare evidente che gli americani in questa fase temano che Kiev non voglia accettare un negoziato - ha proseguito l'esperto di politica internazionale -. E quindi spingono mettendo Zelensky in mezzo e dicendogli 'assumiti le tue responsabilità perché noi non siamo d'accordo'. Tuttavia dobbiamo metterci anche nei panni di Zelensky in questa fase, lui è stato alla guida, e lo è tuttora, di un Paese che ha sofferto molto, è stato aggredito e fatica adesso a cedere il 20% del suo territorio. Per il momento la Russia ha annesso circa il 20% non solo del territorio nazionale ucraino ma della parte più produttiva del Paese". Infine ha ribadito che comunque "il negoziato c'è".