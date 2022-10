DiMartedì, Caprarica distrugge Varoufakis: "Sei una maledizione"

12 ottobre 2022 a

a

a

Antonio Caprarica massacra l'ex ministro greco Yanis Varoufakis in diretta da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata dell'11 ottobre. Varoufakis ha infatti fondato un nuovo partito di sinistra europeo ma il giornalista gli ricorda tutti i suoi fallimenti: "Ho molta stima del Varoufakis polemista e studioso di economia, come politico lo vorrei più umile perché ha solo collezionato fallimenti". Quindi elenca senza pietà i suoi flop: "Voleva portare la Grecia fuori dalla moneta unica... Quelli che volevano introdurre la moneta del Monopoli al posto dell'euro in Italia si ispiravano a lei. Allora il punto è che lei è l'esponente purtroppo di quella sinistra massimalista che è la maledizione della sinistra europea dai primi del Novecento. La sua è la versione aggiornata, lei è un populista di sinistra, bisogna cavalcare la disperazione della gente".

Qui il durissimo intervento di Antonio Caprarica a DiMartedì

"Si f***ta!", Michele Santoro fuori controllo, Floris non riesce a tenerlo | Video

"Ma perché non spieghiamo alla gente cosa è successo davvero in questi trenta anni, cosa è stata la globalizzazione?", attacca ancora Antonio Caprarica. "Non il complotto delle élite come lo dipinge lei ma una ridistribuzione della ricchezza non solo a favore di un gruppo di miliardari". "Se non cominciamo a parlare di questo", conclude il giornalista, "vincerà sempre la destra".