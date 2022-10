"Gli affitti brevi nelle città d'arte": l'ultimo business di Luca Valori che vola su Tik Tok

Rudy Cifarelli 12 ottobre 2022 a

Luca Valori domina il mercato degli affitti brevi. Un nuovo spaccato del mercato immobiliare. E tutto questo arriva anche su Tik Tok, dove Luca Valori continua a volare. "Prendo immobili di altre persone e li affitto nelle principali piattaforme. Da questo c'è un guadagno in percentuali", dice Valori. "C'è stato un grande impulso del turismo in questo ultimi mesi dopo la pandemia. Molte persone, addirittura, hanno difficoltà ad affittare case a lungo termine. Ad esempio un immobile a mille euro al mese sugli affitti brevi quadruplichi il guadagno. Senza problemi legati alla morosità che conosciamo".

Valori ha lanciato anche un corso, dedicato a oltre mille studenti che si sono rivolti a lui. Di Luca Valori parla anche Forbes, la nota e prestigiosa rivista di economia. Da gennaio Valori vive a Dubai, dove collabora con diverse aziende. “Attualmente mi occupo di vari business, ho e-commerce attivi dove quotidianamente genero centinaia di vendite, ho un’academy dove insegno a migliaia di studenti e infine delle attività secondarie che si occupano di social media marketing e si rivolgono sia alle aziende sia ai privati”, racconta. In questi anni, però, si sta dedicando anche al "mentorship private" che è dedicato ad imprenditori e privati in sessioni one to one. Si tratta di vere e proprie dropshipping elite class per imparare tutti i trucchi del settore. E Luca Valori ne va molto fiero.