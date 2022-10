Santanchè "sbrana" Giovanni Floris: "Perché sei vergognoso

13 ottobre 2022 a

a

a

La sinistra grida al nazismo. Ad azzardare un paragone a dir poco imbarazzante è Michele Santoro. L'ex giornalista Rai, ospite a DiMartedì, ha rievocato Hitler parlando di Giorgia Meloni. Un'uscita che non è piaciuta a Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia perde le staffe su Twitter, dove scrive: "Paragonare Giorgia Meloni a Hitler e nazismo è vergognoso, così come il sorrisino ammiccante di Floris alla stupidaggine di Michele Santoro".

"Glielo taglio". Corrado Augias vomita veleno su Giorgia Meloni | Video

Per la Santanchè infatti il conduttore di La7 avrebbe dovuto redarguire l'ospite. E invece... Invece, prosegue la senatrice, "passa il tempo, perdono le elezioni ma da certa tv e da certi giornalisti di sinistra il pericolo fascismo resta unico argomento. Ridicoli". A DiMartedì Santoro ha ricordato che "il Nazismo è nato nelle birrerie di Monaco. Hitler andava a parlare in quelle birrerie e i socialisti andavano a contestarlo, mandavano gli operai per disturbare Hitler". E ancora: "La prima cosa che ha fatto il Nazismo una volta salito al potere è stato adottare il piano sul lavoro dei socialdemocratici, dei socialisti. Loro lo hanno applicato e messo in pratica, nella loro prima fase. Dobbiamo stare molto attenti".

Giovanni Floris, una sciarada letteraria contro il declino culturale

A quel punto è stato Giovanni Floris a intervenire e chiedere se in Italia esista lo stesso pericolo. Risultato? Ecco la vergogna: "Beh, io non so se la Meloni ha le stesse capacità di Hitler, a me non sembra...". Ma al conduttore è sembrato non bastare, tanto che ha concluso con un "beh, speriamo pure". Come se la Meloni potesse essere anche solo paragonabile a Hitler.