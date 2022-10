Re Carlo sconcertante: "Santo cielo, di nuovo...", come accoglie Liz Truss

13 ottobre 2022 a

a

a

Rieccoci, Re Carlo incappa in un'altra gaffe. Dopo lo scivolone sulla penna, il successore al trono della Regina Elisabetta offre al premier inglese Liz Truss un'accoglienza del tutto inusuale. Nel corso della loro prima udienza settimanale a Buckingham Palace, la prima ministra del Regno Unito è entrata nella stanza e ha salutato il monarca con una stretta di mano e un inchino. Poi il buongiorno: "Sua maestà, ben ritrovato". Dall'altra parte però il benvenuto è stato meno ospitale: "Di nuovo qui - è stato il commento di Carlo III -. Santo cielo. A ogni modo…".

Video su questo argomento Meghan e Harry umiliati ancora: il tremendo smacco di Re Carlo. E con Kate è bufera...

Parole non passate inosservate sui social, dove in molti notano la vena sarcastica del monarca gaffeur. Eppure per diversi utenti del web quello di Re Carlo è solo uno sfogo. Il saluto non proprio caloroso sarebbe da legare alla crisi che sta attraversando tutto il Regno Unito. Da settimane il Paese si trova alle prese con una gravissima crisi finanziaria provocata proprio dalle proposte economiche sventate del governo Truss, che hanno causato uno storico crollo della sterlina.

Video su questo argomento Re Carlo III, l'incoronazione scandalosa che fa ribollire Buckigham Palace

Neppure le rassicurazioni del premier, che ha promesso di non ridurre la spesa pubblica per fare fronte ai tagli delle imposte, bastano a tranquillizare. Non è chiaro, infatti, in che modo troverà i fondi per tenere in piedi le strutture più importanti.