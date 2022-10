Vanessa Incontrada, veleno su Berlusconi: "Mentre là fuori..."

14 ottobre 2022 a

"Mentre fuori c'è l'inverosimile con l'aumento dei prezzi, al Senato è successo veramente di tutto, con l'elezione del presidente, il signor Ignazio La Russa". A Striscia la notizia, su Canale 5, Vanessa Incontrada introduce così il monologo politico di Alessandro Siani sulla pazza giornata romana.

"Nel Paese la gente non ce la fa più. Mio zio il mese scorso si è confuso e invece di mandare al dottore le analisi del sangue ha mandato le bollette. Gli ha chiesto: 'Dotto', quanto mi resta?'. 'Se le pagate tutte, niente!'", ironizza il comico napoletano. "E mentre gli italiani stanno messi così, tutti hanno visto cos'è successo tra Berlusconi e La Russa. Due alleati della stessa maggioranza hanno litigato in maniera imbarazzante".





"Berlusconi si è giustificato - riprende ancora Siani -. 'Io a La Russa l'ho mandato a quel paese perché gli volevo far fare il ministro degli Esteri'. Risposta di La Russa: 'Pure io ti ho mandato a fare in bagno, e mica ti ho mandato a ca... a ca... a casa!'. Ormai stavano litigando tutti, non erano più parlamentari ma concorrenti della casa del Grande Fratello. Non stavano votando La Russa, stavano votando Orietta Berti". Poi la caustica conclusione sui 17 misteriosi voti per Ignazio. "Non l'ha votato, il Pd, Renzi e nemmeno i 5 Stelle. So io chi ha votato La Russa: l'ha votato Mark Caltagirone".