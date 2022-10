Rula Jebreal impazzisce: "Hanno eletto Fontana?", valanga di insulti

14 ottobre 2022 a

Per Rula Jebreal ogni occasione è buona per screditare Giorgia Meloni e tutto il centrodestra agli occhi della stampa internazionale. Si sprecano, infatti, i tweet della giornalista in lingua inglese riguardanti la premier in pectore e gli ultimi sviluppi politici, ovvero le elezioni di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana rispettivamente a presidente di Senato e Camera.

“Giorgia Meloni - ha twittato la Jebreal - ha nominato il notoriamente fascista La Russa (fondatore del suo partito) presidente del Senato italiano, oggi ha nominato Fontana (un irrefrenabile pro-Putin, omofobo, xenofobo, che si vanta di stretti legami con gruppi e partiti neonazisti e violenti in Europa) come presidente della Camera. Questa estrema destra è una minaccia per l’Italia e l’Europa”.

Ma non è finita qui, perché la Jebreal ha pubblicato un ulteriore tweet: “La Nato e l’Ue devono riflettere attentamente prima di condividere informazioni con il governo di Meloni. Non ci si può fidare del suo appoggio tattico all’Ucraina: ha fatto sì che Fontana diventasse presidente della Camera, nonostante sia un famigerato sostenitore di Putin, sostenga l’annessione illegale della Crimea da parte della Russia e la difenda dalle sanzioni internazionali”. Insomma, la campagna contro la Meloni e il centrodestra continua a pieno ritmo da parte della Jebreal.