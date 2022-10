L'Aria Che Tira, Furio Colombo insulta la Meloni: "Testolina piccola"

17 ottobre 2022 a

a

a

Furio Colombo si accoda a chi insulta Giorgia Meloni. In diretta nella puntata di lunedì 17 settembre de L'Aria Che Tira, il giornalista si sofferma sui nuovi presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa: "Mi sento umiliato, non credevo fosse questo l’inizio. È terribile perché rappresentano tutti i cittadini, anche chi la pensa in modo diverso. È folle e irrispettoso pensare che rappresentino l’Italia". Parole che non vedono l'intervento di Myrta Merlino, che anzi lo lascia parlare indisturbato.

E ancora su La7: "Mi ha portato una curiosa delusione nei confronti della premier in pectore". Colombo qualche settimana fa aveva elogiato l'operato della leader di Fratelli d'Italia, per poi cambiare idea e passare alle parole forti: "Non avrei pensato a una testolina così piccola e una visione così modesta, a un’incapacità così profonda di capire il rispetto dovuto ai suoi cittadini sapendo che rappresenta chi l’ha votata, ma anche chi non l’ha votata".

Insomma, la Meloni vanterebbe "una testolina piccola". Frase che non è andata giù a molti telespettatori, tanto che la conduttrice è costretta a prendere la parola dopo la pubblicità. Premettendo che molti hanno contestato quanto affermato dal giornalista, la Merlino precisa che Colombo ha dato un suo giudizio solo per quanto riguarda alcune scelte politiche niente di più. Non a caso a suo dire qualche giorno fa la elogiò, parlando così: "La Meloni sembra la sola che si renda conto della gravità e della pericolosità del momento e quindi della necessità di essere pratici e pronti ad adottare tutte quelle misure che potrebbero anche contraddire cose dette in campagna elettorale".