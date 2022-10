Sondaggio, Antonio Noto: altro balzo-record per FdI, dove vola

17 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni cresce ancora. A poche settimane dal voto, la leader di Fratelli d'Italia registra "un aumento significativo". Antonio Noto parla di "un netto più 2 per cento, assestandosi al 28". Un vero e proprio plauso quello del sondaggista che ammette: "Meloni sta facendo breccia sugli astensionisti; è infatti il partito che prende consensi in misura maggiore. Il modo di fare della Meloni piace, è credibile, quindi porta consenso. Ma siamo ancora alle mattonelle".

Gli elettori, stando all'esperto, premiano l'operato della numero uno di FdI, la coerenza, ma anche la reazione alle provocazioni. Sono diventati un caso gli appunti in Aula di Silvio Berlusconi. Zoomando i filmati alla Camera si potevano leggere alcuni aggettivi tutt'altro che al miele appuntati in un foglio e in riferimento alla Meloni, ossia "supponente, prepotente, arrogante e offensiva". Ad aggiungere il quinto ci ha pensato lei, affermando di "non essere ricattabile". E ancora, spiega sempre Noto all'Adnkronos: "Anche se la reputazione le viene da una filiera di azioni che ha messo in atto. È stato molto apprezzato dagli elettori che sulla Ronzulli abbia tenuto testa a Berlusconi; che mantenga la barra dritta puntando su un governo di competenti. Adesso è come se non avesse sbagliato un colpo, ma per usare un esempio calcistico siamo ancora in fase riscaldamento".

Ovviamente come tutti coloro che si apprestano a guidare il Paese, la leader di FdI dovrà guardarsi le spalle: "Il poi dipenderà dalla squadra di governo, se manterrà l'impegno preso con italiani. Siamo all'ingresso del campo, poi ci sarà la partita da giocare. Nei primi 100 giorni, cioè nel primo tempo, cosa riuscirà a fare su bollette ed inflazione? Che beneficio immediato riuscirà a dare agli italiani? Perché il tema bollette - conclude - è il più forte adesso, sul consenso batte anche la questione tasse".