Licia Ronzulli, scoop-Mentana: "Cosa può accadere in aula"

La bomba politica la sgancia Enrico Mentana, nel corso del suo Diario Politico, con cui copre nel pomeriggio su La7 i passi che porteranno alla formazione del prossimo governo. E nel giorno del faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, un vertice per sotterrare l'ascia di guerra e confermare l'ascesa al Quirinale del centrodestra compatto, ecco che il direttore del TgLa7 snocciola qualche informazione in più su Licia Ronzulli, la donna al centro dello scontro tra Cav e la leader di FdI. Meloni infatti ha chiuso la porta in faccia a Ronzulli ministro, circostanza che Berlusconi fatica a digerire.

Il punto è che Mentana parla del prossimo ruolo della Ronzulli. Non solo il fatto che pare essere destinata a diventare la capogruppo azzurra, ma anche - e soprattutto - quello che potrà accadere in aula al Senato, tra pochi giorni, nel giorno della prima fiducia del nascente governo che dovrebbe avere Meloni in veste di premier.

Ecco, Mentana spiega che Licia Ronzulli, quel giorno, avrà "un ruolo importante" durante il dibattito: potrebbe essere proprio suo, infatti, l'intervento di maggior peso tra quelli dei senatori di Forza Italia.

Le Consultazioni al Quirinale dovrebbero partire giovedì 20 ottobre, dunque si ipotizza il giuramento al massimo per lunedì 24 ottobre. Poi la fiducia. E, forse, un intervento, quello della Ronzulli, che sarà carico di significati politici e di cui dovremo misurare e pesare anche le virgole.