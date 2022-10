Licia Ronzulli, tam-tam impazzito: tra poche ore... bolle Forza Italia

17 ottobre 2022 a

C’è attesa per i nuovi capigruppo di Camera e Senato, in particolare per quelli di Forza Italia. Le forze politiche si sono insediate in Parlamento e hanno votato i presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama: adesso il prossimo passaggio è in programma martedì 18 ottobre, quando i gruppi voteranno i loro presidenti, in vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo che dovrebbero partire giovedì 20.

Per quanto concerne il centrodestra, non sembrano esserci dubbi sulla catena di comando di Fratelli d’Italia e Lega: in casa Meloni vengono date per scontate le conferme di Francesco Lollobrigida alla Camera e di Luca Ciriani al Senato; a loro spetterà il compito di coordinare 119 deputati e 66 senatori, tutt’altri numeri rispetto alla scorsa legislatura. In casa Salvini la situazione è pressoché la stessa: Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo sono pronti al secondo giro, rispettivamente alla Camera e al Senato.

La situazione più attenzionata dagli addetti ai lavori è quella di Forza Italia, con Licia Ronzulli che, dopo aver dovuto digerire il “no” della Meloni per un ministero di peso, potrebbe guidare il gruppo di 18 senatori azzurri. Alla Camera dovrebbe invece essere confermato l’uscente Paolo Barelli. Nelle scorse ore sono circolate diverse indiscrezioni sul “malumore” di alcuni senatori per l’eventuale nomina a capogruppo della Ronzulli: addirittura in tre sarebbero pronti a lasciare il partito, ovvero Elisabetta Casellati, Claudio Lotito e Claudio Fazzone.