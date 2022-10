Mentana: "Per quanto disarmante... La verità sull'audio di Berlusconi"

20 ottobre 2022 a

"Si tratta semplicemente di quel che il leader di Forza Italia pensa": questa, secondo Enrico Mentana, è "la verità sulle frasi di Berlusconi carpite dagli audio filtrati in questi giorni". Il direttore del Tg La7 ribadisce che questa è la situazione, "per quanto possa essere disarmante". Lo ha scritto lui stesso in un post su Instagram. In questi giorni il giornalista è impegnato con Diario Politico su La7, una trasmissione che segue il processo di formazione del governo dall'inizio alla fine.

"Smentite, contestualizzazioni, messe a punto, correzioni sono solo dettate dalle pressanti richieste di collaboratori e alleati, in vista della formazione del governo". Sembra, insomma, che Mentana abbia le idee piuttosto chiare nonostante i numerosi chiarimenti degli azzurri, che hanno ribadito la linea atlantista ed europeista del partito. Una linea peraltro sempre dimostrata con i fatti.

Il direttore del Tg La7, infine, è andato indietro nel tempo, parlando di un altro episodio con il leader azzurro protagonista: "Quel che Berlusconi ha raccontato ai deputati di Forza Italia, vincolandoli al più assoluto riserbo, su Putin e Zelensky è parola per parola quello che aveva detto in tv, senza ovviamente vincoli di sorta, da Vespa tre giorni prima delle elezioni". Anche questo, però, era già stato chiarito dagli azzurri.