Otto e Mezzo, botta e risposta Giannini-Sallusti: "Meloni sorella d'Italia", "Lei..."

"La disistima tra la sorella d'Italia e i fratelli coltelli non è una novità, ma arrivare fino a questo punto". Esordisce così Massimo Giannini nello studio di Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 giovedì 20 ottobre. Qui, ospite di Lilli Gruber, il giornalista ha ricordato le tensioni in vista della consultazione al Quirinale. Il riferimento è chiaro e ha un nome e cognome: Silvio Berlusconi. Parole che non piacciono ad Alessandro Sallusti che a quel punto interviene: "Innanzitutto la Meloni non è la sorella d'Italia, ma una donna che sta per diventare premier. Poi bisogna ricordare che le parole del leader di Forza Italia nell'audio rubato le aveva dette anche in tv".

Ma Giannini non ci sta e si dice preoccupato: "Il Cavaliere cammina per la corte e sparla, sproloquia. Al di là delle mattane di Berlusconi, tutti i forzisti a quella riunione hanno applaudito". Non finisce qui, perché poi Giannini se la prende con Lorenzo Fontana che, dopo essere stato eletto presidente della Camera, ha detto che le sanzioni alla Russia sono un problema. "Ma come governano? Dove finiremo?".

A replicare ci pensa ancora Sallusti: "Il problema non è che rapporti avrà la Meloni con Berlusconi, ma quelli che avrà con i cittadini". Per il direttore di Libero "sarà dura tenere gli italiani dalla parte del giusto con i problemi che avremo".