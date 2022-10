Piazzapulita, Sgarbi confessa: "Berlusconi ha chiamato Putin decine di volte. E..."

21 ottobre 2022 a

"Berlusconi provò a chiamare Putin decine di volte a febbraio, quando è iniziata la guerra in Ucraina, ma lui non rispose mai": a raccontare il retroscena è stato Vittorio Sgarbi a Piazzapulita su La7. Il critico d'arte, ospite di Corrado Formigli nello studio del talk, ha rivelato che l'obiettivo del leader azzurro all'epoca era quello di "convincere Putin a non fare la guerra, questo mi ha detto".

Le non risposte dello zar, però, avrebbero creato non poco dispiacere nel Cav: "In quel momento la posizione era quasi di... come a dire 'mi ha deluso' - ha proseguito Sgarbi - io ho sentito proprio queste parole. L'amico non gli ha risposto e non gli ha consentito di fare nulla. Quindi c'è stato un momento anche di antiputinismo". Sullo sfondo l'audio rubato del leader azzurro durante una riunione con i deputati di Forza Italia.

Il retroscena di Vittorio Sgarbi a Piazzapulita, il video

Adesso c'è la preoccupazione per l'eventuale diffusione di un altro audio rubato del Cav. A diffondere i primi è stata l'agenzia Lapresse, che adesso potrebbe pubblicarne anche un altro. Ieri, in collegamento con Tagadà su La7, una giornalista dell'agenzia di stampa ha detto che il nastro potrebbe essere diffuso dopo l'incarico.