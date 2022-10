Striscia la Notizia, irrompe Lucci: "Mangiate il panettone?", risposta gelida di Salvini

21 ottobre 2022 a

a

a

"Ma ve lo mangiate il panettone o litigate prima?": Enrico Lucci lo ha chiesto ai leader del centrodestra mentre questi uscivano dal punto stampa a seguito delle dichiarazioni di Giorgia Meloni al Quirinale. La coalizione è andata al Colle questa mattina per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

Letta e Conte si sentono ancora al governo: vogliono decidere i ministri

L'inviato di Striscia la Notizia li ha sorpresi all'uscita. Quando lo ha visto, la leader di Fratelli d'Italia ha sorriso e poi ha tentato di strappargli la telecamera di mano. Ma non ha risposto. Dopo di lei, c'è stato Matteo Salvini, a cui Lucci ha chiesto: "Tu che dici?". Anche lui, però, no comment. Infine è toccato a Silvio Berlusconi. "Presidente ve lo mangiate il panettone o litigate prima? Arrivate alla colomba di Pasqua?", gli ha chiesto l'inviato. Di tutta risposta il Cav gli ha fatto una carezza sulla guancia. Ma pure lui non ha proferirto parola. Bocche cucite, insomma.

Anche un altro giornalista ha provato a far dire qualcosa al leader di Forza Italia. Ma pure in quel caso non c'è stato verso. Il cronista, in particolare, gli ha chiesto: "Ha parlato lei, presidente?", riferendosi all'incontro con Sergio Mattarella di questa mattina. Il Cav, però, ha solo sorriso e ha risposto: "Tutto bene".