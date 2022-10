L'aria che tira, Floris inimmaginabile su Meloni: "Che impressione ho avuto"

21 ottobre 2022 a

Si seguono in diretta le consultazioni da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Stamattina 21 ottobre sono saliti al Quirinale da Sergio Mattarella Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ma a parlare è stata solo la leader di Fratelli d'Italia. Giovanni Floris, ospite in studio, commenta così le parole della Meloni al termine del colloquio con il presidente della Repubblica: "Difficile interpretare i silenzi e i tempi ma di sicuro danno un'impressione buona perché come dice lei il tempo è poco e il momento è grave e le polemiche che hanno portato a questo giorno sono enormi e complicatissime e lasciano strascichi".

Quindi, prosegue il conduttore di DiMartedì, sempre su La7, "meglio dire poco ma dire bene, in un giorno in cui immagino che tutta l'Italia faccia l'in bocca al lupo alla presidente incaricata, perché, come dice lei, il momento è difficile".

Il colloquio, nello studio alla Vetrata del Quirinale, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra, guidata da Giorgia Meloni, è stato brevissimo. Secondo quanto si apprende, a parlare è stata solo la leader di FdI e il capo dello Stato poi ha chiesto agli altri leader presenti se fossero d'accordo con quanto da lei sostenuto. Nella sala del bronzino i leader del centrodestra hanno poi fatto il punto sulle dichiarazioni da rendere alla stampa nella loggia d'onore.