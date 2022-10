Sondaggio, FdI esplode e la Lega inverte la tendenza: le cifre

22 ottobre 2022 a

Nei giorni in cui Giorgia Meloni si appresta a formare il governo, Fratelli d'Italia registra l'ennesima crescita. La leader di FdI, nel sondaggio di Termometro Politico, vede il partito raggiungere il 27,6 per cento. Non va meglio per il Partito democratico che, tra il 18 e il 20 ottobre, perde nuovamente consensi. Enrico Letta dice addio al 18,4 per cento per scendere al 17,8. Flette anche il Movimento 5 Stelle che si piazza al 16,3. La Lega, invece, inverte la tendenza tornando a salire e registrare un 8,7 per cento.

Avanza, seppur di quattro decimi, Azione e Italia Viva. Il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi si ferma all'8,2 per cento mentre Forza Italia indietreggia al 7. Seguono la lista Verdi/Sinistra Italiana al 3,7, +Europa sfiora la soglia di sbarramento (2,9 per cento). Fanalini di coda: Italexit (1,9), Unione Popolare (1,5) e Italia Sovrana (1,3). Sul centrodestra, che proprio oggi si è mostrato compatto alle consultazioni, si sono pronunciati gli intervistati. Stando alle rilevazioni, spina nel fianco sarà Silvio Berlusconi.

Per la maggioranza, ossia il 47,3 per cento il leader di Forza Italia non è abituato ad essere il numero due. Per il 22,4 per cento ci sarebbero dietro motivi personali con "Berlusconi interessato a dare posti di prestigio a singoli esponenti della sua cerchia più ristretta" mentre per il 16,4 "Berlusconi vorrebbe semplicemente aumentare il peso strategico del suo partito nella maggioranza". Pochissimi sono dell'idea che tra i due leader le differenze sono solo di vedute (6,6) oppure dalla volontà della leader di FdI di predominare nel centrodestra (4,4).