Orazio Schillaci? "Circola un video del ministro della Sanità..."

Orazio Schillaci è un tecnico puro, per giunta piazzato in un ministero molto importante quale è quello della Salute. Definito dai suoi collaboratori sobrio e riservato, si tratta di uno dei profili più alti selezioni da Giorgia Meloni per il suo governo: è medico, rettore di università e ricercatore di fama internazionale, nonché assolutamente distante dal mondo no-vax e no-green pass.

E infatti proprio quel mondo è disperato dalla nomina di Schillaci, si sente tradito per il fatto che il nuovo ministro della Salute su Covid e vaccini lavorerà proprio come il suo predecessore Roberto Speranza. Schillaci non ha dubbi sull’efficacia dei vaccini ed era favorevole al Green Pass (che ora ovviamente non è più necessario): “Circola, purtroppo, un video in cui il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, definisce il Green Pass uno ‘strumento indispensabile’ - è il tweet di un affranto Alessandro Rico - e parla dell’importanza ‘per gli altri’ della vaccinazione dei giovani. Si parte con premesse non buone su questo fronte”.

Proprio l’atteggiamento di Schillaci sulla pandemia e sui vaccini sarà stato apprezzato dal Quirinale. In questo periodo il Covid circola di meno ma tiene comunque sull’attenti il sistema sanitario: inoltre c’è da portare avanti la campagna per la quarta e quinta dose con il bivalente iniziata dal suo predecessore.