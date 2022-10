Maglie contro Mattarella: "Con tutto il rispetto...", un durissimo attacco

22 ottobre 2022 a

Si parte, Giorgia Meloni è ufficialmente premier e il governo, dopo il giuramento di questa mattina, venerdì 22 ottobre, al Quirinale è ufficialmente in carica. La prima donna premier nella storia della nostra Repubblica, circostanza che la sinistra, probabilmente, non digerirà mai. Ma tant'è, questo è quanto.

Per inciso, i tempi di creazione del governo sono stati rapidissimi: meno di un mese dalla data delle elezioni. E ancora, la leader di Fratelli d'Italia ha ricevuto l'incarico senza riserva. Insomma, era tutto chiaro sin da subito e Sergio Mattarella non ha avuto da eccepire, tanto che anche l'incontro con la lista dei ministri si è risolto nel giro di pochi minuti.

Eppure, almeno secondo Maria Giovanna Maglie, il capo dello Stato non sembrava particolarmente felice di tutta questa serie di circostanze. E la giornalista palesa il suo sospetto su Twitter, lo fa alla vigilia del giuramento, dopo gli incontri per chiudere la partita ministeriale. "Qualcuno ha ricordato al presidente Sergio Mattarella, sempre con il dovuto rispetto, che forse sarebbe il caso di mostrare un po' di entusiasmo in più per la prima donna premier e per un governo formato a tempo di record? Non sembrava contento", conclude velenosa Maria Giovanna Maglie. Che abbia ragione lei?