Saviano insulta Sangiuliano: "Mediocre, l'unico merito è servire"

Il governo Meloni è ufficialmente in carica. Concluso il giuramento al Quirinale davanti a Sergio Mattarella: Giorgia Meloni è la prima presidente del Consiglio donna nella storia del Paese. Una circostanza che la sinistra, probabilmente, non riuscirà mai a metabolizzare. E così c'è chi rosica. Anzi, c'è chi rosica da tempo. E poi c'è chi insulta, come Roberto Saviano, mister Gomorra, uno che in quanto a sparate contro Meloni, Salvini e tutto ciò che è centrodestra ogni giorno sposta l'asticella più in alto.

E così oggi, durante il giuramento, lo scrittore sceglie di insultare Gennaro Sangiuliano, neo-ministro della Cultura, ed ormai ex direttore del Tg2. Già, perché di insulti si tratta. Su Twitter, Saviano fa esplodere tutto il suo irrefrenabile livore: "Sangiuliano, mediocre giornalista, biografo di Putin, per questo post mi querelò...", dunque in calce ecco il post "incriminato". Un post che si qualifica da solo, basta leggerlo. Insomma, Saviano ancora si stupisce per quella querela?

Tant'è, mister Gomorra aggiunge: "La storia e la fame atavica di Genny 'o ministro mi hanno dato ragione. Era facile immaginare: in questo paese l'unico merito è servire, con buona pace del neoministro della cultura e del merito...", conclude Roberto Saviano la sua quotidiana raffica di insulti.