Grave lutto nella famiglia Letta, è morta Maria Teresa

Lutto nella famiglia Letta. Si è spenta a 84 anni Maria Teresa Letta, vice presidente nazionale della Croce Rossa italiana. Professoressa di lingue straniere, sorella del politico Gianni, fedelissimo di Silvio Berlusconi, e zia di Enrico, il segretario del Partito democratico, Maria Teresa Letta ha dedicato la sua vita al volontariato e da tempo lottava contro un brutto male.

"Sono vivamente addolorato dalla scomparsa della professoressa Maria Teresa Letta, vicepresidente nazionale della Croce Rossa, con cui ho avuto l’onore di dialogare e collaborare in stagioni lontane", afferma Gianfranco Rotondi, presidente di Verde è popolare. "È stata una testimone discreta e luminosa del volontariato cattolico, e la sua scomparsa priva la Croce Rossa di un apporto fondamentale.A tutti i familiari, e in particolare al fratello Gianni, porgo le condoglianze più affettuose della comunità di Verde è popolare".

"A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo sentiti e profondi sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Letta", dice il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. "Ci lascia una personalità di altissimo profilo del nostro Abruzzo, amica di questa terra e che ha contribuito, con il suo impegno e la sua professionalità, a sostenere la comunità aquilana in uno dei periodi più duri, quello del post sisma, in qualità di commissario regionale della Croce Rossa Italiana". La vice presidente della Cri gestì gli ospedali da campo, allestiti nei mesi dell'emergenza sanitaria, coordinò le attività sul campo di medici e volontari anche nel periodo post sisma 2009 all'Aquila.