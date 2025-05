Chiara Ferragni, clamoroso: con chi si presenta all'Auditorium

Giovedì 22 maggio il Codacons presenterà il progetto 'Oltre il silenzio' (ore 9:30 presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala Teatro Studio Gianni Borgna – Roma) dedicato alla lotta alla violenza sulle donne, allo stalking e all’omotransfobia.

"Un progetto realizzato dal Codacons con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Acqua Rocchetta e IGT, attraverso il quale l’associazione fornirà in tutta Italia consulenza legale e psicologica alle vittime di violenza di genere e stalking, e che prevede anche una campagna formativa e informativa per prevenire e contrastare tali fenomeni nel nostro Paese, percorsi di educazione finanziaria diretti alle donne al fine di favorire l’indipendenza economica e l’autonomia, e incontri con gli studenti nelle scuole italiane per sensibilizzare i più giovani su tali tematiche", si legge in un comunicato del Codacons, che annuncia: "Alla presentazione dell’iniziativa interverrà Chiara Ferragni, da sempre attenta al tema della libertà e dei diritti delle donne, spiegando le ragioni del suo impegno contro violenza di genere, stalking e omotransfobia". All’incontro prenderà parte anche Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, ed esperti del settore analizzeranno i vari aspetti che caratterizzano il fenomeno della violenza di genere in Italia.